Mutmaßliches Drogenhändler-Pärchen gefasst

Polizisten haben zwei mutmaßliche Drogenhändler in Thüngersheim (Landkreis Würzburg) geschnappt. Die Beamten fanden in der Wohnung des Paares kiloweise Drogen, Tausende Euro Bargeld und Waffen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, kamen die Verdächtigen in Untersuchungshaft. Gegen sie werde wegen bewaffnetem Drogenhandels ermittelt. Die Polizisten waren dem Paar durch Ermittlungen des Polizeipräsidiums Frankfurt auf die Spur gekommen.