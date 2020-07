Mutmaßlicher Serientäter an Imbissbude in Schwaben gefasst

Beim Anstehen an einer Imbissbude in Schwaben ist ein 15-jähriger mutmaßlicher Serientäter zufällig von einem vorbeifahrenden Polizisten erkannt worden. Zunächst sei es dabei um Videoaufnahmen nach Vandalismus in den vergangenen Nächten gegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Doch auf dem Revier kam am Dienstag noch mehr ans Licht: Der Jugendliche soll Teil eines Trios und für allerhand weitere Straftaten in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) aus den vergangenen drei Wochen verantwortlich sein.

Neben diversen eingeschlagenen Autofenstern geht es unter anderem um Einbruch, Diebstahl, ein in Brand gesetztes Gartenhäuschen und um aus dem Boden gerissene Straßenleitpfosten. Der durch die Machenschaften verursachte Schaden der beiden 15-Jährigen und einer 14-jährigen mutmaßlichen Komplizin liege im mittleren fünfstelligen Bereich.