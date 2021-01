Mutmaßlicher Seriendieb fliegt bei Verkehrskontrolle auf

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Bayreuth einen mutmaßlichen Serieneinbrecher geschnappt. Das Auto, in dem der 25-Jährige fuhr, war im Dezember im schwäbischen Mindelheim gestohlen worden. Wenige Tage später stellten Beamte bei der Verkehrskontrolle in dem Wagen umfangreiches Diebesgut sicher, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei den Ermittlungen konnten dann 13 Diebstähle in der Region Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) aufgeklärt werden. Der Wert der gestohlenen Werkzeuge und Baumaschinen beträgt laut Polizei rund 50 000 Euro.

Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Ihn erwartet den Angaben zufolge eine Anklage wegen schweren Diebstahls in mehreren Fällen.

