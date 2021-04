Mutmaßlicher Rohrbomben-Bastler nicht politisch motiviert

Nach dem Fund von Rohrbomben-Teilen und mehreren Schusswaffen im Allgäu geht die Polizei nicht von einer politischen Motivation des Verdächtigen aus. „Es gibt derzeit keine Hinweise auf einen staatsschutz-relevanten Hintergrund“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 32 Jahre alte Mann sei nach der Durchsuchung seiner Wohnung in Kaufbeuren in eine Klinik gebracht worden.

Neben Teilen einer Rohrbombe und mehreren Schusswaffen hatte die Polizei dort am Donnerstag auch eine Cannabis-Zuchtanlage sowie geringe Mengen Marihuana und Amphetamine gefunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz ermittelt.

Der 32-Jährige war nach Angaben der Polizei schon vor einigen Jahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes aufgefallen. Die zuständige Behörde hatte demnach ein Waffenbesitzverbot verhängt.

