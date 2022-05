Mutmaßlicher Mord: 17-Jährige in Österreich tot gefunden

Ein 18-jähriger Deutscher soll seine 17-jährige Freundin in Tirol ermordet haben. Polizisten fanden die Leiche der jungen Frau mit Stichverletzungen bei Reutte im Auto des Mannes. Ein Klappmesser wurde am Tatort sichergestellt. Nach Angaben der Polizei nahm sich der junge Mann nach der Tat das Leben. Das Motiv war am Dienstag zunächst noch unklar. Das Opfer ist den Angaben zufolge österreichische Staatsbürgerin.

Pressemitteilung

