Mutmaßliche Trink-Mutprobe: Laboruntersuchung ohne Ergebnis

Mehr als drei Wochen nach einer mutmaßlichen Mutprobe von Schülern in Unterfranken ist auch nach einer Laboruntersuchung unklar, welche Substanz die Kinder getrunken haben. Spezialisten hätten das Mittel nicht eindeutig bestimmen können, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nun müsse man abwarten, was die Befragung der 11 bis 13 Jahre alten Mädchen und Buben ergibt.

Einer von ihnen davon soll die Substanz in ihre Schule in Volkach (Landkreis Kitzingen) mitgebracht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen mischten die Kinder das Mittel in ihre Trinkflaschen und tranken. Danach klagten sie über starke Übelkeit und Bauchschmerzen.

Aufgrund der unklaren Lage waren Polizei und Helfer an dem Tag, dem 26. Juli, zu einem Großeinsatz ausgerückt - mit mehreren Rettungswagen, Notarzt und Rettungshubschrauber. Letztlich musste aber keines der Kinder ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210818-99-884792/2