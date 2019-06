Mutmaßlicher Vergewaltiger einer Elfjährigen in Psychiatrie

Nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen in München ist der 43 Jahre alte Tatverdächtige in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik. Ein Richter erließ am Freitag Haftbefehl gegen den Mann, der dann aber außer Vollzug gesetzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Statt in ein Gefängnis kam der Deutsche den Angaben zufolge in ein psychiatrisches Krankenhaus bei München.

Er wird verdächtigt, das Mädchen am Dienstag in ein Gebüsch gezerrt und schwer sexuell missbraucht zu haben. Dabei hatte er den Ermittlungen zufolge eine Wolfsmaske getragen. Die Polizei nahm den Mann am Donnerstag an seinem Arbeitsplatz fest.

Er ist nach Angaben der Ermittlern unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft und war für einige Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, bevor er zuletzt in einer therapeutischen Wohngemeinschaft wohnte.

Mitteilung der Polizei zum Fall vom Donnerstag