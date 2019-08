Mutmaßlicher Hehler mit Diebesgut auf der Autobahn gefasst

Einen mutmaßlichen Hehler hat die Polizei auf der Autobahn 6 an der Grenze zu Tschechien gefasst. Im Wagen hatte er zwei Mountainbikes, Handtaschen und Kleidung, die als gestohlen gemeldet waren. Zudem hatte er Aufbruchwerkzeug dabei. Gegen ihn lagen bereits mehrere Haftbefehle vor, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Beamte hatten am Mittwoch bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ein Auto mit tschechischem Kennzeichen kontrolliert. Der 44-Jährige habe versucht, sich mit dem Pass seines Bruders auszuweisen. Gegen ihn selbst wurde bereits mehrfach wegen gewerbsmäßiger Hehlerei ermittelt, aktuell lagen mehrere Haftbefehle und ein Auslieferungsgesuch vor. Jetzt sitzt er in Haft.

