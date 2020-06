Mutmaßlicher Dopingmittel-Handel aufgeflogen: Mann in U-Haft

Weil er mit Dopingmitteln und verschreibungspflichtiger Arznei gehandelt haben soll, ist ein 39 Jahre alter Mann aus Unterfranken in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, entdeckten Ermittler auf dem Grundstück des Mannes einen Koffer mit hunderten Ampullen mit Dopingmittel sowie Einwegspritzen und leere Kanülen. Die Dopingutensilien befanden sich in einem zum Fitnessraum umgebauten Holzschuppen. In der Wohnung des Mannes in Haßfurt (Landkreis Haßberge) fanden die Beamten zudem Messer, Macheten und Marihuana. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 39-Jährige in „nicht unerheblichem Umfang“ mit Doping und Arzneimitteln handelte.

Aufgeflogen war der Mann, als die Polizei vergangenen Freitag zu einem Einsatz in seine Wohnung gerufen wurde. Dort soll er unter Drogeneinfluss randaliert haben. Als die Beamten eintrafen, sei er ruhig gewesen. Weil der Verdacht bestand, dass er unter Einfluss eines Medikamentencocktails steht, wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Später wurde Haftbefehl erlassen. Seit Mittwoch sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Kriminalpolizei Schweinfurt und die Staatsanwaltschaft München I ermitteln wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Dopingmitteln und verschreibungspflichtiger Arznei.