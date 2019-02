Museum muss 30 000 Euro für Dalí-Werke in Videoclip zahlen

Das Museum Dalí Berlin muss wegen Urheberrechtsverletzungen 30 000 Euro an die Dalí-Stiftung zahlen. Das Kunsthaus zog am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht (OLG) München seine Berufung zurück. Damit gilt das erstinstanzliche Urteil.

Das Museum hatte von 2011 bis 2015 mit einem Video auf seine Ausstellung hingewiesen. Darin wurden surrealistische Motive des spanischen Künstlers Salvador Dalí mit Berliner Sehenswürdigkeiten kombiniert. So waren beispielsweise ein kubistischer Engel am Fernsehturm zu sehen und eine zerlaufende Uhr an der Gedächtniskirche. Insgesamt 13 Dalí-Motive waren zu sehen, in 6 davon sah das Oberlandesgericht eine Urheberrechtsverletzung.

Das Gericht wies das Museum darauf hin, dass es unter diesen Umständen mit den 30 000 Euro aus dem Urteil des Landgerichtes noch günstig davon gekommen sei und riet, die Berufung zurückzunehmen. Die Stiftung, die im Auftrag des spanischen Staates Dalís Nachlass verwaltet, hatte mindestens 200 000 Euro gefordert.