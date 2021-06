Museum: Junge findet Schwert aus dem 16. Jahrhundert im Wald

Im nordschwäbischen Landkreis Donau-Ries hat ein zwölf Jahre alter Schüler nach Angaben eines Museums bei einem Waldspaziergang ein historisches Schwert entdeckt. Nachdem Experten die Waffe als ein Schwert aus dem 16. Jahrhundert identifiziert haben, wird der kostbare Fund nun im Stadtmuseum in Nördlingen ausgestellt. Der Zwölfjährige habe eine Ehreneintrittskarte für das Museum erhalten, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Der Bub hatte das Schwert laut dem Museum in einem Wald bei Ederheim gefunden. Seine Familie informierte dann das Landesamt für Denkmalpflege. Die Behörde empfahl, dass das mehr als 400 Jahre alte Schwert an das Museum abgegeben wird. Bereits im November 2020 nahm das Haus in Nördlingen die Waffe in die Sammlung auf.

„Seit dem Frühjahr liegt das Schwert in einer Museumsvitrine und bereichert den Ausstellungsteil zur Schlacht bei Nördlingen“, berichtete die Stadt. Ob die Waffe allerdings tatsächlich bei der Schlacht von 1634 eingesetzt worden ist, könne nicht mit Sicherheit gesagt werden. Das damalige Kriegsgeschehen zählt zu den wichtigsten Ereignissen des Dreißigjährigen Krieges.

