Murnauer gegen „Blechlawinen“: Demo gegen Verkehrsinfarkt

„Hopp hopp hopp - Auto Stopp“: Mehrere Anwohner haben in Oberbayern wieder gegen den zunehmenden Verkehr demonstriert. Rund 100 Menschen kamen dazu am Samstag in Murnau zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Besondere Vorfälle habe es nicht gegeben. Die meisten waren mit Rädern unterwegs. „Leute lasst das Auto stehen - ihr habt Füße, um zu gehen“, riefen sie unter anderem.

Zum vierten Mal in diesem Sommer gingen die Anwohner im bayerischen Oberland unter dem Motto „Ausbremst is!“ auf die Straße. Das Bündnis aus mehreren Organisationen - darunter die Radl-Initiative Garmisch-Partenkirchen, die örtlichen Grünen und der Fahrradclub ADFC - hatte bis zu 400 Teilnehmer erwartet.

„Die Blechlawine rollt durchs Oberland und das sogar vor der eigenen Haustüre. Nicht enden wollende Pkw- und LKW-Kolonnen schleichen stinkend durch Haupt- und Nebenstraßen. So kann’s nicht weitergehen“, heißt es in dem Internet-Aufruf.

„Wir haben das Problem schon länger“, sagte Mitorganisator Thomas Wagner. In diesem „Covid-19-Sommer“ sei es aber besonders schlimm gewesen. „Das Bahnsystem ist katastrophal, es ist völlig unterfinanziert und hat zu viele Verspätungen.“ Das sei auch ein Problem für Pendler. Außerdem fehlten Fahrradwege und gut nutzbare Radschnellwege.

Zuvor hatten schon Anwohner in Wallgau, Kochel und Grainau demonstriert. Eine weitere „Ausbremst is!“-Aktion ist in Garmisch-Partenkirchen geplant.

Aufruf zur Demo auf Facebook