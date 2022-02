Munich Re plant Aktienrückkauf: Dividende deutlich höher

Der Rückversicherer Munich Re will zwischen seinen Hauptversammlungen 2022 und 2023 für maximal eine Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen. Zudem wolle das Unternehmen seine Dividende für das abgelaufene Jahr 2021 überraschend deutlich anheben, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in München mit. Geplant sei eine Ausschüttung von 11 Euro je Anteilsschein. Das sind 1,20 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Zusammen mit der Aktienrückkauf entspreche dies einer Kapitalrückführung von 2,5 Milliarden Euro, hieß es in der Mitteilung.

Die Munich-Re-Aktie machte nach den Nachrichten ihre Kursverluste aus dem bisherigen Tagesverlauf zeitweise wett. Zeitweise lag ihr Kurs wieder leicht im Minus. Der Rückversicherer will seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr an diesem Mittwoch (23. Februar) vorlegen.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220222-99-238907/2