Munich Indoors verheißen Spektakel dank Top-Starterfeld

Die Munich Indoors setzen vom Donnerstag bis Sonntag auf ein illustres Starterfeld. „Wir haben dreimal so viele Reiter aus den besten 250 der Weltrangliste als im letzten Jahr“, sagte Turnierchef Volker Wulff am Dienstag. Zu den Wettkämpfen in der Olympiahalle, unter anderem dem Championat am Samstag und dem Großen Preis am Sonntag, haben sich erfolgreiche Athleten angekündigt. Darunter sind bei den Springreitern der ehemalige Team-Europameister Denis Lynch aus Irland, Team-Olympiasieger Kevin Staut aus Frankreich und der Niederländer Jeroen Dubbeldam, der jeweils Einzelgold bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften geholt hatte.

Bei den Dressurreitern steht unter anderem Lisa Müller im Fokus. Die Frau von Fußball-Profi Thomas Müller hatte jüngst beim Weltcup in Stuttgart einen überraschenden Sieg im Grand Prix gefeiert.

