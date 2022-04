Münchnerin Dallmann reist nach Corona-Infektion zum DFB-Team

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen kann bei den bevorstehenden Länderspielen mit Linda Dallmann vom FC Bayern München planen. Die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin ist nach überstandener Corona-Infektion am Dienstag zum Team gestoßen, wie der DFB am Nachmittag mitteilte. Ob auch Maximiliane Rall, die ebenfalls mit Corona infiziert ist, bald wieder beim Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dabei sein kann, ist noch offen. Deutschland spielt am Samstag (16.10 Uhr/ARD) in Bielefeld gegen Portugal. Am darauffolgenden Dienstag (16.00 Uhr) gastiert das Team dann in Serbien.

