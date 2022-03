Münchner Starkbierfest auf dem Nockherberg gestartet

In München ist am Freitag auf dem Nockherberg das Starkbierfest gestartet - unter 2-G-Plus-Regeln, die am Eingang zu langen Schlangen führten. Zuletzt hatte das Fest 2019 stattgefunden und musste dann pandemiebedingt zweimal ausfallen.

Beim Starkbierfest 2022 müssen Gäste keine Maske tragen, aber einen Corona-Impfschutz oder einen Nachweis über eine überstandene Infektion und einen negativen Schnelltest vorweisen. Im Festzelt ist eine Auslastung von 75 Prozent erlaubt. Eine Oktoberfest-Band spielt an allen Tagen Livemusik.

Dem Wirt Christian Schottenhamel zufolge sollen die Einnahmen aus dem Eintritt des ersten Wochenendes an die ukrainisch-katholische Kirche gespendet werden. Zu Spitzenzeiten an Wochenendtagen - bei voller Auslastung - besuchten in der Vergangenheit bis zu 4500 Menschen das Fest am Nockherberg. Das Starkbierfest 2022 läuft bis 3. April.

Informationen von Paulaner zum Fest

© dpa-infocom, dpa:220311-99-483302/2