Münchner Schäffler wollen 2021 außerplanmäßig tanzen

Am Flugplatz in Unterzeil bei Leutkirch hat sich diesen Freitag gegen 12.30 Uhr ein Luftunfall ereignet. Wie das Polizeipräsidium in Ravensburg mitteilt, ist ein Ultraleichtflugzeug beim Start in einen Acker abgestürzt. Der Unfall ereignete sich am nördlichen Ende der Startbahn.

Der 52-jährige Pilot erlitt durch die unfreiwillige Landung eine Kopfplatzwunde. Ein weiterer Insasse blieb unverletzt. Das Flugzeug war aus Mainz gekommen und zum Tanken in Unterzeil zwischengelandet.