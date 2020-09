Münchner Nahverkehr soll teurer werden

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

An der Alemannenschule in Hüttlingen beginnt der Unterricht am Montag, 14. September. Der Unterricht findet für die Klassenstufen zwei bis vier und sechs bis zehn von 8.25 Uhr bis 12 Uhr statt.

Die Lerngruppen sieben bis zehn haben in der ersten Schulwoche keinen Nachmittagsunterricht. Die Lerngruppen fünf werden am Dienstag, 15. September, um 9 Uhr im Bürgersaal begrüßt. Unterrichtsende ist um 12 Uhr.

Die Schulanfänger der Alemannenschule werden am Donnerstag, 17.