Münchner „Milchhäusl“ im Englischen Garten wird umgesetzt

Über dem Englischen Garten in München konnten Passanten am Montag kurzzeitig das „Milchhäusl“ schweben sehen. „Um das Milchhäusl nachträglich zu bekellern, haben wir es als Gesamtes auf die gegenüberliegende freie Fläche gehoben und dort abgestellt“, sagte Wirt Axel Bansemir. Die bisherige Lagerfläche des Münchner Cafés und Kult-Kiosks habe nicht mehr ausgereicht.

Ende dieses Jahres solle der Imbiss wieder an seine ursprüngliche Stelle am Eingang zum Englischen Garten bei der Universität zurückkehren. Dann werde man noch einige Sanierungsarbeiten vornehmen, ansonsten verändere sich aber nichts. „Es wird nicht größer, es wird nicht anders, es bleibt genau so wie es ist“, sagte Bansemir - „nur, dass wir dann einen Keller haben“.

