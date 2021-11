Münchner Lach- und Schießgesellschaft will neu durchstarten

Ursulastraße 9, Altschwabing. Die Adresse ist berühmt unter Freundinnen und Freunden des gepflegten Humors. Kneipen und Gaststätten reihen sich im Amüsierviertel Münchens aneinander. Mittendrin liegt eine Institution – die Lach- und Schießgesellschaft. Was gab es hier für Sternstunden! Legenden wie Dieter Hildebrandt oder Bruno Jonas legten auf der jahrzehntelang beliebtesten und bekanntesten Kabarettbühne der Republik zielsicher die Finger in die Wunden der Politik. Die „Lach und Schieß“, wie sie kurz genannt wurde, war ein Dorado der geschliffenen Pointen.

Lange her, das Ganze. Zuletzt ist der Lack der Kultureinrichtung etwas abgeblättert. Andere, wie das Münchner Lustspielhaus, liefen der Lach und Schieß ein wenig den Rang ab. Was die wenigsten wussten: Betrieben wurden beide Bühnen vom selben Mann – Till Hofmann. Der Münchner Impresario, den einst Bruno Jonas in die Kabarettszene einführte, expandiert mit seinen Geschäften seit Jahren und hat zumindest in der Landeshauptstadt fast so etwas wie ein Monopol für diese Art von Kulturveranstaltungen geschaffen. Eine Zeitung nennt ihn „Münchens Großunternehmer in Sachen Kleinkunst“.

Eindruck von plötzlichem Ausscheiden

Er war es auch, der vor einigen Wochen per Pressemitteilung kundtat, dass er Ende September als Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Lach- und Schießgesellschaft aufhört. Mit ihm beendete auch Steffi Rosner, das langjährige „Mädchen für alles“, ihre Tätigkeit. Auf gut Deutsch: Der „Laden“, wie Fans die Lach und Schieß auch nennen, stand plötzlich – frei nach Heinrich Böll – ohne Hüter da.

Es wirkt in der Tat wie ein überraschendes Ausscheiden. In den Büros, der Künstlerumkleide und den anderen Räumen schaut es aus wie nach einer kurzfristigen Wohnungsauflösung. Kartons stehen herum, viele Räume sind leer. An einer Wand hängt einsam ein Schwarz-Weiß-Foto von Gründer Sammy Drechsel, am hellbraunen Rahmen hängen Fußballschuh-Imitate. Und an der Kasse steht ein Verkaufsständer mit Schallplatten, Kassetten und CDs, die teilweise noch von Anfang der 1970er-Jahre stammen. Dass hier schon bald wieder Karten verkauft werden, mag man kaum glauben.

Der Bühnenraum steht besser da. In der Ecke thront ein Schimmel-Flügel. Zwar wurde auch hier offenbar seit Jahren nicht mehr groß renoviert. Aber es finden Aufräumarbeiten statt, Helfer tragen leere Flaschen nach draußen. Drinnen stehen die Stühle auf den Tischen. Ansonsten könnte das Ensemble im Prinzip schnell wieder loslegen.

Mit Bruno Jonas zu neuen Ufern?

Die „Süddeutsche Zeitung“ hat die Trennung vom letzten Geschäftsführer so beschrieben: „Eine Zäsur nach über 20 Jahren, dessen Gründe höchstens angedeutet werden.“ In Hofmanns Abschiedsmitteilung hieß es: „Durch den Tod von Dieter Hildebrandt, das spätere Ausscheiden von Renate Hildebrandt und zuletzt den Tod von (Gesellschafter/d. Red.) Wolfgang Nöth hat sich die Zusammensetzung der Lach & Schieß Betriebsgesellschaft mbH mehrfach geändert. In der momentanen Gesellschafterkonstellation konnte nun leider keine übereinstimmende, gemeinsame Linie für die weitere Führung und Ausrichtung der Lach- und Schießgesellschaft mehr gefunden werden.“

Zumindest öffentlich will Hofmann also einen ruhigen Abschied. Er schreibt, Bruno Jonas, einer der aktuellen Gesellschafter, könne mit seinem Namen und als herausragender Kabarettist den „Laden“ zu neuen Ufern führen. Die Voraussetzungen seien mit dem jetzigen, erstmals von der Stadt geförderten Ensemble gut. Ein Ende mit Schrecken klingt anders.

Doch dass das alles so glattlief, daran darf man leise Zweifel haben. Allein wenn man Hofmanns Nachfolger als Geschäftsführer, Stephan Hanitzsch, zuhört. Der studierte Politologe und Journalist hat in der Vergangenheit mit Dieter Hildebrandt und anderen Szenegrößen Projekte wie stoersender.tv, einen satirischen Internetsender, betrieben. Er schrieb für den „Münchner Merkur“, die „Süddeutsche Zeitung“ und arbeitete auch für den Bayerischen Rundfunk. Später war er für die SPD in Berlin und München tätig.

Gespräche im Hintergrund

Der 44-jährige Sohn des bekannten Karikaturisten Dieter Hanitzsch soll als Gesellschafter und Geschäftsführer die Traditionsbühne mit neuen Ideen füttern. „Kunst- und Meinungsfreiheit sollten heilig sein, und die Lach und Schieß ist ihre Messe“, findet Hanitzsch. Seit einigen Tagen im Amt, übt er zwar keine direkte Kritik, aber zwischen den Zeilen kann man heraushören, dass er auf seinen Vorgänger nicht gut zu sprechen ist. Das liegt vermutlich nicht nur daran, dass im Bühnenraum mehrere Karikaturen der bekannten Lach-und-Schieß-Köpfe fehlen.

Ansonsten herrscht in den Räumen rege Betriebsamkeit. Die letzten Tage hat der neue Hüter des „Ladens“ nach eigenen Angaben „kaum geschlafen“. Die Kabarett-Herbst-/Wintersaison hat ja schon begonnen. Und die Lach und Schieß wirkt noch ein bisschen wie eine Rumpelkammer. Nun müssen viele Dinge quasi über Nacht geregelt werden. Im Hintergrund laufen Gespräche, wie es weitergehen soll. Neue Künstler sollen gebucht werden. Hanitzsch will dazu noch nicht viel verraten. Er sagt nur: „Es haben schon bekannte Kabarettisten und Kabarettistinnen zugesagt.“ Bruno Jonas gehört dazu.

Hanitzsch wirkt, wenn er das so erzählt, als würden ihm tausend Gedanken durch den Kopf gehen. Äußerlich bleibt er trotz des Drucks erstaunlich ruhig. Es ist ja nicht die erste Krise der Lach- und Schießgesellschaft – der Name ist eine Verballhornung der Nachtwächterfirma Münchner Wach- und Schließgesellschaft. Immer wieder stand die Einrichtung auf der Kippe. Immer wieder stellte sich die Frage, wie es weitergeht mit einer Bühne, die sich wegen der wenigen Plätze wirtschaftlich nie richtig rechnete, selbst wenn alle Vorstellungen ausverkauft waren.

Vier Quadratmeter Bühne zum Start

1972 beispielsweise fiel das Ensemble mit dem Wechsel der Kanzlerschaft von der Union zur SPD auseinander. Die Kabarettszene musste sich sozusagen neu erfinden, weil die Konservativen nicht mehr regierten. Vier Jahre später ging es dann aber mit einer neuen Generation von Kabarettisten wie Jochen Busse, Kurt Weinzierl oder eben Bruno Jonas weiter.

Begonnen hatte alles 1956. Rund hundert Gäste hatten sich damals vor der knapp vier Quadratmeter großen Bühne gedrängt. Kabarett-stars wie Ursula Herking, Klaus Havenstein, Hans Jürgen Diedrich und der unvergessene Dieter Hildebrandt spielten damals das dreistündige Programm „Denn sie müssen nicht, was sie tun“. Die Vorstellung löste eine solche Begeisterung aus, dass die ARD die Aufführung kurz darauf im Fernsehen ausstrahlte. Es war der Anfang eines Mythos.

Der BR-Sportreporter Sammy Drechsel führte damals bei allen Programmen Regie. Aufgrund seines weitreichenden Netzwerks saßen oft auch Prominente in der Lach und Schieß. Bald waren die Vorstellungen Wochen vorher ausverkauft. Die jährlichen Silvester-Ausstrahlungen im Fernsehen hatten fast etwas Kultiges wie „Dinner for One“.

Aber es gab eben auch große Probleme. Vor gut 20 Jahren, kurz vor der Jahrtausendwende, soll die Lach und Schieß sogar vor der Pleite gestanden haben. Das klassische Ensemble-Kabarett galt als altmodisch und überholt. Ein neuer Macher musste her. Jonas holte damals seinen alten Bekannten Till Hofmann aus Passau mit ins Boot. Der sanierte und modernisierte die Bühne und brachte auch wieder attraktive Künstlerinnen und Künstler in die Ursulastraße.

Selbst den Tod ihres größten Aushängeschilds Dieter Hildebrandt 2013 überstand die Bühne. Als Anfang des Jahres mit Wolfgang Nöth ein weiterer Gesellschafter starb, schienen sich die, wie man hört, offenbar seit Längerem bestehenden Spannungen zwischen den verbliebenen Gesellschaftern zu verstärken. Am Ende soll es vor allem zwischen Jonas und Hofmann keine gemeinsame Basis mehr gegeben haben.

Konkurrenzkampf in München?

Dass das Band offenbar zerrissen ist, zeigt sich auch darin, dass die kommunikative Abstimmung nicht mehr klappte. Während Hofmann in seiner Abschiedsmitteilung schrieb, dass Jonas künftig der künstlerische Leiter sein werde, wollte der selbst davon nichts wissen. „Ich kann sagen, dass ich nicht die künstlerische Leitung übernehmen werde“, antwortet er auf Nachfrage unserer Redaktion. Mehr wolle er zu dem ganzen Thema nicht sagen, zeigt sich der Kabarettist kurz angebunden.

Auch zum Neustart will sich Jonas öffentlich nicht äußern, möglicherweise, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu kippen. Hanitzsch ergänzt, Jonas hätte zur künstlerischen Leitung aufgrund seiner anderen Verpflichtungen gar nicht die notwendige Zeit. Einen eigenen künstlerischen Leiter wird es also erst einmal nicht geben. Noch spannender wird es sein, zu beobachten, ob es zu einem Konkurrenzkampf zwischen der neuen Lach und Schieß und Hofmanns Bühnen in München kommen wird.

Hanitzsch zumindest gibt sich zuversichtlich, dass es auch diesmal weitergehen wird mit seiner altehrwürdigen Bühne. Aber es brauche einen umfassenden Neustart. „Das Sanierungskonzept wird künstlerischer und baulicher Art sein. Zumal auch die Büros wohl dringend renoviert werden müssen.“

Premiere Mitte Dezember

Ein erstes Bild von der Lage hat sich Hanitzsch in den wenigen Tagen bereits verschafft. Die letzte Vorstellung gab das aktuelle Lach- und-Schieß-Ensemble um Christl Sittenauer, Sebastian Fritz und Frank Klötge wegen der Corona-Pandemie übrigens mit eineinhalb Jahren Verspätung im August im Garten der Seidlvilla mit dem Programm „Aufgestaut“. Eigentlich sollen die drei nach den Plänen des Vorgängers den gesamten Winter hindurch spielen. Aber Hanitzsch will das Programm mit weiteren Künstlern auflockern. Mit dem Ensemble hat er bereits darüber gesprochen. Premiere der neuen Lach und Schieß ist am 14. Dezember mit „Aufgestaut“. Eine Internetseite für Kartenbestellungen soll in Kürze online gehen.

Darum drängt die Zeit an diesem Tag. Der neue Geschäftsführer muss weiter. Er hat am Abend noch ein Treffen mit einer IT-Firma, mit einer Künstleragentin und seinen Helfern, die ihn unterstützen, die Bühne möglichst schnell flottzumachen. Am kommenden Dienstag soll eine erste, allerdings nicht öffentliche Tonprobe stattfinden. Auftreten werden die beiden anderen aktuellen Gesellschafter Bruno Jonas (mit seinem neuen Programm) und Laila Nöth, die gewissermaßen das Erbe ihres im Januar verstorbenen Vaters übernahm und früher schon mal das Münchner Kindl darstellte.

Diesmal allerdings trägt die frühere Musikstudentin eigene Songs vor. Laila Montana ist ihr Künstlername, „Chasing Cars“ ihr jüngstes Stück. Die 26-Jährige macht Indie-Pop, und vielleicht ist das schon ein Hinweis darauf, dass auf der Bühne der Lach und Schieß in Zukunft neben dem Kabarett auch Musik gespielt wird.