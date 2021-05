Münchens Biergärten dürfen von Mittwoch an öffnen

In Bayerns Landeshauptstadt München können wegen der gesunkenen Corona-Fallzahlen die Biergärten vom kommenden Mittwoch an öffnen. Das Gesundheitsministerium habe einen entsprechenden Antrag der Stadt München genehmigt, teilte ein Ministeriumssprecher am Sonntag auf dpa-Anfrage mit. München gilt als Zentrum der bayerischen Biergartenkultur. Große Einrichtungen mit teils Tausenden Sitzplätzen ziehen zur Sommerzeit Einheimische und Besucher aus aller Welt gleichermaßen an.

Auch Straßencafés und andere Freizeiteinrichtungen dürfen dann bei Einhaltung strikter Hygieneauflagen öffnen. Unter anderem besteht - mit Ausnahme des Sitzplatzes - Maskenpflicht. Wenn Personen aus mehr als einem Haushalt am Tisch sitzen, gibt es eine Testpflicht.

Bereits für Montag hat das Gesundheitsministerium 13 Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern das Öffnen der Außengastronomie erlaubt, weil ihre Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche) stabil unter 100 liegt. Am Dienstag darf mit Neuburg-Schrobenhausen ein weiterer Kreis aufmachen, München folgt am Mittwoch.

© dpa-infocom, dpa:210509-99-528508/2