München plant wegen Corona mit höherer Neuverschuldung

Die bayerische Landeshauptstadt rechnet wegen der Corona-Krise für das kommende Jahr mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 1,32 Milliarden Euro. Nach einer starken Entschuldung in den zurückliegenden Jahren steige der Schuldenstand damit auf rund 3,1 Milliarden Euro an, teilte Deutschlands drittgrößte Stadt am Mittwoch nach der Verabschiedung der Haushaltsplanung durch den Stadtrat mit.

„Wir erleben eine der schwersten Krisen seit der Nachkriegszeit, die auch im städtischen Haushalt tiefe Spuren hinterlassen wird“, erläuterte Kämmerer Christoph Frey. Die Gewerbesteuererträge seien durch die Krise eingebrochen, zugleich stiegen coronabedingt die Aufwendungen etwa im Sozialbereich an. Zudem liege das Investitionsvolumen auf einem sehr hohen Niveau. In der Summe „droht uns der nicht genehmigungsfähige Haushalt und eine Zwangsverwaltung durch die Regierung von Oberbayern“.

Investitionen etwa in die Verkehrsinfrastruktur, in Krippen oder Schulen seien aber dennoch nötig, sagte Frey. Um einem weiteren Anstieg des Schuldenstandes bis Ende 2024 auf rund 7,3 Milliarden Euro vorzubeugen, müssten nun alle Ausgaben kritisch geprüft werden.

