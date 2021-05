München: Corona-Neuinfektionen unter kritischem Wert

In München und anderen Kommunen in Bayern könnten die Corona-Regeln bald gelockert werden. In der Landeshauptstadt lag der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche am Mittwoch bei 99. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Institutes hervor (Stand: 3.10 Uhr). Würzburg meldete einen 7-Tage-Inzidenzwert von 99,3, Erlangen von 76,4. Insgesamt war die kritische Schwelle von 100 laut Robert Koch-Institut in 25 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten unterschritten. Bleibt dieser Wert stabil unter 100, sind zahlreiche Lockerungen möglich wie etwa eine Öffnung der Außengastronomie.

