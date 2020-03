Motorradunfall ohne Führerschein und Zulassung

Ohne Führerschein und ohne Zulassung ist ein junger Motorradfahrer in Oberfranken gestürzt. Aus bisher unbekannten Gründen verlor der 18-Jährige in Arzberg (Landkreis Wunsiedel) die Kontrolle über seine Enduro, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Biker schlitterte am Dienstagabend mehrere Meter über die Straße, und prallte gegen den Bordstein sowie ein Verkehrsschild. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.