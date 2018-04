Motorradraser mit Tempo 221 auf Bundesstraße erwischt

Im bayerischen Schwaben hat ein Raser auf einer Bundesstraße die Höchstgeschwindigkeit um rekordverdächtige 121 Stundenkilometer überschritten. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Motorradfahrer am Samstag auf der B16 bei Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) mit Tempo 221 geblitzt worden - erlaubt waren wie üblich 100 Stundenkilometer. Der verantwortungslose Fahrer war drei Stunden zuvor an der Messstelle bereits mit 159 Stundenkilometern erwischt worden. Dem Fahrer werde deswegen vorsätzliches Handeln unterstellt, berichtete ein Polizeisprecher.

Die genaue Identität des Mannes ist noch unklar und muss nun ermittelt werden. Bekannt seien bislang nur die Halterdaten der Sportmaschine, erklärte der Sprecher. Der Raser sei auf den Aufnahmen aber gut zu erkennen. Die Verkehrspolizei geht davon aus, dass der Mann im Landkreis Donau-Ries wohnt. Ihn erwartet ein Bußgeld von weit mehr als 1000 Euro sowie ein Fahrverbot von mindestens drei Monaten.