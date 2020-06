Motorradfahrerin stirbt bei Unfall in Oberfranken

Eine Motorradfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall in Oberfranken gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 50-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann bei Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel unterwegs. Die Motorradfahrerin prallte am Montag beim Überholen mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Bei dem Unfall wurde die 50-Jährige schwer verletzt. Der Ehemann und der Lastwagenfahrer erlitten einen Schock. Die Motorradfahrerin starb im Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei