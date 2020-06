Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug in Brunnthal (Landkreis München) ist eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die junge Frau prallte am Freitag mit ihrem Motorrad in die linke Seite des Sattelzuges, als dieser nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Motorrad kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf einer Grünfläche liegen. Ein Hubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam.