Motorradfahrer von Auto erfasst: 39-Jähriger schwer verletzt

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Autofahrer stieß beim links Abbiegen frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 39-Jährige sei von seinem Motorrad auf die Straße geschleudert worden. Er sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. An beiden Fahrzeugen seien beim Unfall am Sonntagmittag Totalschäden entstanden.

© dpa-infocom, dpa:210524-99-723378/2

Pressemitteilung Polizei