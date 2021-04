Motorradfahrer verunglückt auf der Autobahn tödlich

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 70 bei Stettfeld (Landkreis Haßberge) in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verletzt worden. Der 37-Jährige starb am Dienstagabend, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann aus dem Landkreis Bamberg fuhr Richtung Bayreuth, als er mit seiner Maschine in die Mittelschutzplanke geriet. Er stürzte und blieb leblos auf der Straße liegen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

