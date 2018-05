Ein Motorradfahrer ist am Samstag bei Hohenfels (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) verunglückt und dabei tödlich verletzt worden. In einer Linkskurve sei er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht, teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige wurde gegen einen Baum geschleudert. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er an der Unfallstelle.