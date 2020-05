Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag auf einer Landstraße von Babensham nach Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim) verunglückt. Der Mann habe in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gegen mehrere Verkehrszeichen geschleudert, teilte die Polizei mit. Ein Hubschrauber habe ihn ins Krankenhaus geflogen, wo er wenig später gestorben sei.