Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Traktor ums Leben gekommen. Der Mann war am Samstag mit hoher Geschwindigkeit auf einer Straße bei Ursberg (Landkreis Günzburg) unterwegs. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, kollidierte der Fahrer mit einem nach links abbiegenden Traktor und wurde daraufhin von dessen Hinterreifen überrollt. Reanimationsversuche von Ersthelfern blieben erfolglos. Der 33-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

PP Schwaben - Pressemeldung