Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Kleintransporter

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist zwischen Steinhart und Hainsfarth (Landkreis Donau-Ries) von einem Kleintransporter erfasst worden und am Unfallort gestorben. Die Ehefrau des Bikers, die auf dem Soziussitz saß, wurde am Mittwoch schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Kleintransporter war nach ersten Erkenntnissen vom Donnerstag auf die Gegenfahrbahn geraten. Der 59 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters erlitt einen Schock. Der Sachschaden wird auf 27 000 Euro geschätzt. Die Straße war am Mittwochabend für etwa zwei Stunden gesperrt.