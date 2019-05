Ein Motorradfahrer ist in Unterfranken mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Der Mann sei mit seinem Motorrad am Sonntag bei Zeitlofs (Landkreis Bad Kissingen) frontal mit dem Auto kollidiert, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Warum die beiden Fahrzeuge kollidierten, war unklar.