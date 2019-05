Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Schweinfurt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Biker war auf einer Staatsstraße bei Donnersdorf unterwegs, als er vom Wagen einer 36-jährigen Autofahrerin erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau dem Motorradfahrer am Samstagnachmittag beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Der 34 Jahre alte Biker wurde schwer verletzt und in ein Klinikum geflogen, wo er später starb. Die Autofahrerin und ihre vier Kinder im Alter von 13 bis 18 Jahren, die sich mit ihr im Wagen befanden, erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Zur Klärung des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

PM