Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Lkw

Bei einem schweren Unfall ist am Freitagnachmittag bei Grafenau ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, geriet der 59 Jahre alte Biker vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen. Der Notarzt konnte den Mann nicht mehr retten, er starb am Unfallort. Die B 533 war für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären. Der Unfall ereignete sich in einer Rechtskurve, die auch als „Lichtenecker Reibe“ bekannt ist.