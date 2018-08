Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist im Ostallgäu tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, prallte der 32-Jährige bei einem Überholvorgang am Montag gegen einen Traktor. Dessen 59 Jahre alter Fahrer wollte bei Linden in einen Feldweg abbiegen, als der Motorradfahrer zum Überholen des Gespanns ansetzte. Dieser hatte den Abbiegevorgang offenbar nicht bemerkt und es kam zum Zusammenstoß. Der 32-Jährige wurde noch am Unfallort reanimiert und anschließend in ein Unfallklinikum geflogen. Dort erlag der Motorradfahrer wenige Stunden später seinen schweren Verletzungen.