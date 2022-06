Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist in Egling (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) nach dem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Sonntagnachmittag aus Egling kommend auf einer Kreuzung aus zunächst unbekannten Gründen mit dem Fahrzeug einer 60-Jährigen kollidiert. Er starb noch an der Unfallstelle, die 60-Jährige und ihr 74 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt mit einem Sachverständigen zum Unfallhergang.

