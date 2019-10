Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Ein Motorradfahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) in der Nähe der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg gestorben. Der Autofahrer sei am Donnerstagmorgen beim Abbiegen mit seinem Wagen mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Der Biker starb noch an der Unfallstelle. Zur Identität der Beteiligten und den genauen Umständen des Unfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Bundesstraße 492 wurde erst voll gesperrt, später aber wieder freigegeben.