Motorradfahrer stirbt beim Überholen

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist ein Motorradfahrer in Niederbayern tödlich verunglückt. Der 52 Jahre alte Mann war am Dienstagmorgen auf einer Straße von Aicha vorm Wald (Landkreis Passau) in Richtung Ruderting unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als er ein Auto überholte, stieß er mit dem Wagen auf der Gegenfahrbahn zusammen.

Mitteilung der Polizei