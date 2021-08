Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Traktor

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag beim Überholen in einen Traktor gekracht und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 27-jährige Treckerfahrer den Mann in der Nähe von Breitenthal (Landkreis Günzburg) beim Linksabbiegen. Demnach wollte der Biker zwei Landmaschinen gleichzeitig überholen, eine davon war mit Anhänger unterwegs gewesen.

Der von hinten kommende Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Traktor nicht mehr verhindern und prallte frontal in die linke Seite des abbiegenden Fahrzeugs. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Behandlung durch Rettungsdienst und Notarzt starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

