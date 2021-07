Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der A6 nahe Lichtenau (Landkreis Ansbach) ums Leben gekommen. Der Mann sei am Samstagabend mit seinem Motorrad gegen einen Kleintransporter geprallt, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Autobahn wurde vorübergehend in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt.

