Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Mann ohne Erinnerung beschäftigt die Polizei in Baden-Württemberg. Bei der Bahnhofsmission in Stuttgart hat sich der etwa 50- bis 60-Jährige gemeldet, der sich lediglich an drei Tage vor seinem Besuch dort erinnert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In dieser Zeit sei er mit dem Rad von Radolfzell (Landkreis Konstanz) nach Stuttgart geradelt. Darüber hinaus fehlten ihm aber wichtige Erinnerungen.

Nach Polizeiangaben ist bisher unklar, was seine Amnesie ausgelöst hat.