Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Frickenhausen am Main nahe Würzburg ums Leben gekommen. Der 31-Jährige überholte am Dienstag mit einer Mitfahrerin ein Auto, geriet mit seiner Maschine ins Bankett und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Er pralle dann gegen eine Leitplanke und starb noch am Unfallort. Seine Mitfahrerin verletzte sich und kam in ein Krankenhaus.