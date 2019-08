Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Regensburg tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 53-Jährige am Samstagabend auf der Autobahn 93 bei Regenstauf von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dabei verletzte er sich tödlich. Als sein Motorrad auf die Überholspur geschleudert wurde, konnte ein Autofahrer noch rechtzeitig vor dem Hindernis bremsen. Ein dahinter fahrendes Motorrad prallte durch die Vollbremsung des Vordermanns jedoch in dessen Auto. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste vor Ort reanimiert werden. Die A 93 blieb in Folge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt.