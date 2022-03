Motorradfahrer stirbt bei Überholversuch

Bei einem missglückten Überholversuch ist ein 32 Jahre alter Motorradfahrer gestorben. Der Motorradfahrer sei am Samstagvormittag mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Er habe auf der Staatsstraße 2143 bei Ergolding (Landkreis Landshut) einen Bagger überholen wollen und sei auf die Gegenspur ausgeschert. Bei einer Vollbremsung sei er dann gestürzt und in das Auto geschlittert. Der 58 Jahre alte Autofahrer kam demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus.

