Motorradfahrer stirbt bei Überholmanöver

Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Überholen im niederbayerischen Landkreis Passau tödlich verunglückt. Der Mann hatte nach Polizeiangaben vom Dienstag am Morgen zwischen Hutthurm und Neukirchen mehrere Fahrzeuge überholt und war dabei auf die Fahrbahn gestürzt. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte demnach zwar noch rechtzeitig bremsen, ein dahinter fahrender Mann erkannte die Situation aber zu spät und es gab einen Auffahrunfall. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer in dem auffahrenden Auto wurde leicht verletzt.