Motorradfahrer stirbt bei Sturz

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Unterfranken tödlich verletzt worden. Der 54-Jährige sei am Sonntagmittag in einer Gruppe mehrerer Motorradfahrer unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf einer Staatsstraße bei Willanzheim (Landkreis Kitzingen) geriert er aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schlingern und stürzte. „Er erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass ein sofort verständigter Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte“, hieß es in der Mitteilung.

