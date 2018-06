Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit einem Auto

Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Bamberg ist mit einem Auto zusammengeprallt und gestorben. Der Fahrer des Wagens wollte nach Angaben der Polizei vom Dienstag auf einen Feldweg abbiegen. Bei seinem Manöver beachtete er allerdings die Vorfahrt des 38 Jahre alten Motorradfahrers nicht. Bei der Kollision auf einer Bundesstraße bei Schwanebeck in Sachsen-Anhalt stürzte der Motorradfahrer am Montag und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch der 25-jährige Beifahrer im Auto wurde bei dem Unfall schwer verletzt, er kam in eine Klinik.