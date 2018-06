Motorradfahrer stürzt in Graben und stirbt

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Reichenbach in Oberfranken von der Straße abgekommen und gestorben. Ein Autofahrer fand den aus dem Saale-Orla-Kreis in Thüringen stammenden Mann am Mittwoch leblos neben der Straße liegend. Er war nach Angaben der Polizei über die Schutzplanke in einen Graben gestürzt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei im Landkreis Kronach sucht nun nach Zeugen, die den Motorradfahrer um die Mittagszeit gesehen haben.

Mitteilung